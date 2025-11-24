フィギュアスケーターとして世界選手権3度の優勝、さらにバンクーバー五輪で銀メダルを獲得するなど、日本フィギュア界をけん引してきた浅田真央さん。現役引退から8年がたったこの夏、都内に「木下MAOアカデミー」を立ち上げ、指導者の道を歩み始めました。アカデミーに通う5〜9歳のスケーター12人は、大半がこのために全国から家族とともに移住し、同じ学校に通いながら浅田さんの指導を受けています。今回、日本テレビ系「news