無事故無違反でも「ゴールド免許」剥奪!? 優良ドライバーこそ陥る「うっかり失効」の恐怖と落とし穴とはクルマを運転する人なら誰もが憧れる「ゴールド免許」。保険料の割引や更新時の講習時間が短縮されるなどメリットは多大です。しかし、長年無事故・無違反を貫いている優良ドライバーであっても、ある日突然その資格を失い「ブルー