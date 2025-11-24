一カ月後に迫ったクリスマス。今現在、特定の相手がいなくても、諦めずに可能性を探り続けていけば、意外な男性が名乗りを上げてくれるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性123名に聞いたアンケートを参考に「クリスマスまで一カ月！『予定ガラ空き』をアピるLINE」をご紹介します。【１】「イブなんて、どうせ仕事行って帰って寝るだけ！」とリアルな予想を呟く「そこまではっきり『空いてる』と言われたら、仕