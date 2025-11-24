「あなたは国語力がありますか？」こう聞かれて、すぐにうなずける人は少ないだろう。それは、「国語力」をタイトルにしたビジネスマン向けの本が大量に作られていることからも分かると思う。この手のハウツーは、ネット記事まで含めれば膨大にある。みんな「国語力」を求めているのではないだろうか。しかし、不思議な話だ。「国語」は教科として、小学校・中学校・高校と習ってきたはず。それなのに、なぜ、こんなにも我々は「国