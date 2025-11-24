科学的な推理を身上とするホームズを描いたコナン・ドイルだが、20代の頃にはすでに心霊主義に傾倒していた。ここでは、ドイルのみならず、なぜ当時の英国の人々が心霊主義に興味を持ったのか、現地取材した専門家の最新分析を交えて考察する。※この記事は、シャーロック・ホームズの生みの親、作家コナン・ドイルの数奇な生涯を解説した篠田航一著『コナン・ドイル伝ホームズよりも事件を呼ぶ男』（2025年11月20日発売）より一