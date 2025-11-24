高松北警察署 警察によりますと、24日午前1時40分ごろ、高松市屋島西町で30代の女性の家から下着5点（時価計4000円相当）を盗んだ男が、近くに住む男性（56）に見つかってバイクに乗って逃走する際、男性に接触して軽いけがをさせました。 男はバイクを置いて東の方角に走って逃げ、警察が強盗致傷事件として行方を追っています。 男は身長160センチくらいの小太りで、灰色のジャンバーを着ていたということです。