【ネープルズ（米フロリダ州）＝平沢祐】米女子ゴルフの今季最終戦、ＣＭＥツアー選手権は２３日、フロリダ州ネープルズのティブロンＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、９位から出た畑岡奈紗は７バーディー、１ボギーで通算１７アンダーで５位だった。岩井千怜と竹田麗央が１２アンダーで１３位、西郷真央と岩井明愛が１１アンダーで１９位。古江彩佳と勝みなみが２６位、山下美夢有は３６位だった。２６アンダーのジーノ