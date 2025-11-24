果汁がはじけるようなみずみずしい香りが人気の『シャルドネ』シリーズから、この冬にぴったりの新作「ハンドクリームトリオ」が登場。3種のシャルドネアロマを持ち運びしやすいミニサイズで楽しめるセットです。シーンに合わせて香りを変えたり、ギフトに添えたりと使い勝手も抜群♡乾燥が気になる季節の手元をしっとり包み込み、気分まで華やぐアイテムとして注目を集めています。 3種のシャルドネ香る