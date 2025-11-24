きのう午前、南砺市天神の側溝に62歳の女性が倒れているのが見つかり、女性はおよそ8時間後に亡くなりました。死亡したのは、南砺市小坂のパート従業員、冨澤公賀さん（62）です。南砺警察署によりますと、きのう午前10時30分ごろ、南砺市天神の側溝に冨澤さんが倒れているのを通行していた人が見つけ、警察に通報しました。冨澤さんは、病院に運ばれましたが、きのう午後6時半ごろ、亡くなりました。側溝は、高さおよそ45セ