＜大王製紙エリエールレディス最終日◇23日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞女王争い、シード争いも決着した今大会終了後には、シーズン最終戦となるメジャー大会「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」（27〜30日、宮崎・宮崎カントリークラブ）の出場選手40人も確定した。【写真】きょうの原英莉花さんはミニスカスタイル同大会の出場者は、?今季ツアー優勝者、?今季米ツアー優勝者（JLP