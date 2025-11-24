＜大王製紙エリエールレディス最終日◇23日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞2022年のプロテストに合格し、翌年から日本ツアーに参戦してから3年。台湾出身の21歳、ウー・チャイェンがツアー初優勝を挙げた。ラウンド後には涙が止まらない。慣れない異国のツアーで、大きな実りを手にした。【写真】初優勝でかっこいい日本車もゲット！2位に2打リードの首位から出た最終日。前半は1つ落とす展開だっ