＜CMEグループ・ツアー選手権最終日◇22日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞7バーディ・1ボギーの「66」。トータル17アンダー・5位で最終戦を終えた畑岡奈紗は笑顔だった。<写真>畑岡奈紗のスイング脚をサスペンションのように使い、上下に伸び縮みしながらインパクト！「5打足りませんでしたね（笑）。もう少しで行けた感覚はあった。それくらいきょうは攻められた」。取りこぼした3つのパー5、イーグル