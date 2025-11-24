コーヒーは生鮮食品だと、バリスタ・チャンピオンの井崎英典氏は主張する。その味わいは焙煎直後がピークではなく、もっとも美味しくなるのは焙煎から1週間後だが、保存法を誤れば、香りも旨味も一気に劣化するという。キャニスター保存・常温放置・粉で長期保管といった家庭でやりがちなNG行為を紹介する。【画像】このまま淹れるのはNGとされるコーヒー豆の状態『教養としてのコーヒ&