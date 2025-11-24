マイルチャンピオンシップ 1着15番・ジャンタルマンタル（c）SANKEI 第42回マイルチャンピオンシップ（芝1600m 3歳以上・GI）が23日、京都競馬場で開催され、川田将雅騎手騎乗の1番人気ジャンタルマンタル（牡4 父Palace Malice）が好スタートから好位につけ、4コーナーで鋭く抜け出して後続を振り切って優勝。勝ちタイムは1分31秒3(良)。 勝ったジャンタルマンタルは朝日杯FS、NHKマイルC、安田記念に続くGI4