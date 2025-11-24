第42回マイルチャンピオンシップ（芝1600m 3歳以上・GI）が23日、京都競馬場で開催され、川田将雅騎手騎乗の1番人気ジャンタルマンタル（牡4 父Palace Malice）が優勝。勝ちタイムは1分31秒3(良)。 第42回マイルチャンピオンシップ（GI）着順2025年11月23日（日）4回京都6日 発走時刻：15時40分 着順 枠順 馬名（性齢 騎手）人気1着 7‐15 ジャンタルマンタル（牡4 川田将雅）12着 3‐6 ガイアフォース（牡6 横山武史）43