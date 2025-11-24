米ＥＳＰＮ局のＪ・パッサン記者は２３日（日本時間２４日）、メッツのＢ・ニモ外野手と、レンジャーズのＭ・セミエン内野手のトレードが成立目前であると自身のＸで伝えた。メッツ不動の主軸であるニモは、今季打率２割６分２厘、２５本塁打、９２打点。２２年１２月にメッツと８年総額１億６２００万ドル（約２５４億円）の契約を結んでおり、トレード拒否条項があったが放棄に同意したという。セミエンは打率２割３分、１５