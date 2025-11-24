「奈良小1女児殺害事件」が起きたのは2004年の11月17日のこと。奈良市で小学一年生だった女児が下校途中に誘拐、殺害され、自宅から約6キロ離れた農道脇で、遺体で発見された。ひと月以上経った同年12月30日に逮捕されたのは、毎日新聞販売店従業員だった小林薫（当時36）である。【写真を見る】どんな表情で少女を殺めたのか…“快楽殺人犯”小林薫元死刑囚の素顔小林はわいせつ目的で女児を誘拐し、マンション自室の浴室で行為