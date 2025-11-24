2017年に横浜DeNAベイスターズのドラフト6位指名を受けた寺田光輝氏は、怪我の影響もあり、2年間での引退を余儀なくされたが、その後は1年半の受験生生活を経て、東海大学医学部に合格。現在は5年目の学生生活を過ごしている。大学中退や独立リーグでのプレーを経て、プロに入りを果たした寺田氏に、思い通りのキャリアが描けなかった現役時代の記憶や、医学部生として勉学に励む現在の日々を語ってもらった。（全3回のうち第3回