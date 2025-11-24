今年も10月23日にプロ野球ドラフト会議が行われ、116名（本指名73名、育成43名）の選手が夢の切符を掴んだ。今から8年前の2017年、ルートインBCリーグの石川ミリオンスターズ（現在は日本海リーグに属する）から、横浜DeNAベイスターズのドラフト6位指名を受けた寺田光輝氏（33）。怪我の影響などにより僅か2年間でユニフォームを脱いだが、その後は一念発起して東海大学医学部に合格。現在は5年目の学生生活を過ごしている。