東京都稲城市の遊園地・よみうりランドで、「よみうりランド ジュエルミネーション 2025」が2025年10月23日にスタート。同日行われた点灯式には映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』に出演する當真(とうま)あみさんと齋藤潤さんがゲストで登壇し、イルミネーションへの思いや映画についてトークを繰り広げた。【写真】点灯式＆ジュエルミネーション2025会場の様子「よみうりランド ジュエルミネーション 2025」点灯式の様子■