早稲田アカデミーは、冬期講習会に向けてアニメ『鬼滅の刃』とのコラボレーション広告企画を実施。「師弟」「兄弟」「同志」など、作中で深い絆を結ぶキャラクターの組み合わせや、鬼との戦いにともに立ち向かったキャラクターが、冬らしいデザインで応援メッセージを届ける。第2弾は、24日〜12月2日に首都圏の特定の路線の車内および駅構内で掲出される。【画像】冬の儚さが似合う…！ほほ笑むしのぶとカナヲ第1弾では、1日〜