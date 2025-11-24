Photo: 山田いせ こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。電車の中で、飛行機の中で、バッグから突然火が出た…なんてショッキングなニュースを目にして「モバイルバッテリー怖すぎ…」と震えているあなたへ。 日本のモバイルアクセサリのブランド・CIOから、“発熱抑