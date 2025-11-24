JR西日本によりますと、きょう（24日）午前7時半ごろ、のぞみ275号（名古屋発・博多行）の運転士が、山陽新幹線の西明石～姫路間を走行中に「ドン」という異音を確認したということです。 当該列車は同区間に停車。安全が確認されたため、午前7時50分に運転を再開しました。 この影響で、JR西日本はこのあと上り・下りの列車ともに遅れが出る見込みとしています。