家族への優しさは、時に凄惨な結末をもたらすことになるかもしれない。北村早樹子氏のデビュー小説『ちんぺろ』では、“家族の歪んだ優しさ”が元凶となってモンスターと化したひきこもりの娘・鞠子が家族を支配していくグロテスクな様子が描かれている。どんな家庭にとっても他人事ではない本作品から、一部を抜粋・再編集してお届けする。「はやく！ はよ！」「おばあちゃん、いま笑ってたやろ！」「いやあ、そんなことないよう