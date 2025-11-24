子どもがなかなか勉強をしたがらないとき、親はどうしたらいいのだろうか。世界300万人が夢中になる知育アプリ『Think!Think!（シンクシンク）』の開発者が、子どもの学習意欲を引き出す方法を解説する。※本稿は、川島 慶『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。思わず「わくわく」してしまう問題を目指す「シンクシンク」の問題を作るとき、私は思わ