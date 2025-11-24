2025Ç¯¤Ï¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ä¡Øµ´ÌÇ¡Ù¤¬Îò»ËÅª¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤¬Âç¤­¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇÀÅ¤«¤ËÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Ë®²è¥Û¥é¡¼¤À¡£Bµé°·¤¤¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤¬¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥­¥ã¥¹¥È¤Î²ø±é¤äÆÈ¼«¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬ºÝÎ©¤ÄÎÉºî¤¬Â¿¤¤¡£º£Ç¯¸ø³«¤ÎË®²è¥Û¥é¡¼¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö´Ñ¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê¡×¤Î3ËÜ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼³ùÅÄÏÂ²Î¡Ë°Õ³°¤Ê¥­¥ã¥¹¥È¤ÎÌ¾±éµ»¤âÉÝ¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤âGO¡ª2025Ç¯¤Î±Ç²è¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ä¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö