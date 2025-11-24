日本テレビ21日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記 第2章』。シーズンが終わり最終回を迎えました。巨人の阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが2026年のクリーンアップと先発ローテーションの話題について語りました。阿部監督の就任初年度の24年にリーグ優勝を飾った巨人ですが、今季は70勝69敗でリーグ3位となると、CSファーストステージでDeNAに2連敗を喫しシーズンに終わりを告げた巨人。阿部監督に2026年の