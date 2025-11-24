23日、中日ドラゴンズのOB会が名古屋市内のホテルで開かれ、懇親会では今シーズンキャリアハイに並ぶ11勝を挙げてカムバック賞を獲得した大野雄大投手ら選手5人が表彰されました。通算97勝のベテラン左腕は「去年までは100勝というのが最終的な目標だったが、それが通過点になった。100勝は来年達成してそれ以上勝てるよう頑張っていきたい」と更なる活躍を誓いました。また東海テレビのドラゴンズ応援番組「ドラHOT＋