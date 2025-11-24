ChatGPTやGeminiといったチャットAIを支えるモデルにギャンブルをさせたところ、持金を全て失うまで賭け続けるなどギャンブル依存症の行動パターンを示すことが分かりました。[2509.22818] Can Large Language Models Develop Gambling Addiction?https://arxiv.org/abs/2509.22818AI Bots Show Signs of Gambling Addiction, Study Finds - Newsweekhttps://www.newsweek.com/ai-bots-show-signs-of-gambling-addiction-study-fin