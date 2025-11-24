鈴鹿が地域リーグ入れ替え戦へFWカズ（三浦知良、58）が所属するJFLのアトレチコ鈴鹿が、地域リーグ降格のがけっぷちに立たされた。前節まで14位の鈴鹿はリーグ最終節の23日、大分市のクラサスサッカー・ラグビー場でヴェルスパ大分と対戦。引き分ければ残留の試合に1-2と競り負け、横河武蔵野FCが勝ったため15位に転落した。カズはベンチ入りしたものの出場なし。鈴鹿は次週、全国地域チャンピオンズリーグ2位（24日に決定）と