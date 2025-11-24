▼山梨県（甲府地方気象台・２４日５時）【中・西部】晴れ後時々くもり【東部・富士五湖】晴れ後時々くもり▼長野県（長野地方気象台・２４日５時）【北部】くもり時々晴れ【中部】晴れ時々くもり【南部】晴れ時々くもり▼新潟県（新潟地方気象台・２４日５時）【下越】くもり【中越】くもり【上越】くもり【佐渡】くもり時々雨▼富山県（富山地方気象台・２４日５時）【東部】くもり時々晴れ【西部】くもり時々晴れ▼石川県（金沢