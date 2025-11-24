煉瓦亭が誇る名物料理の数々。（左から）「明治誕生オムライス」「元祖ポークカツレツ」「元祖ハヤシライス」（撮影：今井康一）【写真あり】名物メニューだけじゃない！創業130年の今も行列が途切れない「煉瓦亭」の“もう1つの魅力”歴史を感じさせる建物のエントランスを入れば、シックな店内には創業130年の独特な空気が漂っていた――。現存する最古の洋食屋の1つとして知られる、東京・銀座の「煉瓦亭」。今もランチ時には