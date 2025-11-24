◇デンマーク1部コペンハーゲン1―0ブレンビー（2025年11月23日デンマーク・コペンハーゲン）コペンハーゲンのDF鈴木淳之介（22）がホームで行われたブレンビー戦で後半アディショナルタイムに負傷交代したと地元メディア「ティップス・ブラデット」などが報じた。詳細は明らかにされていないが、ニーストラップ監督は「疲労」と説明しているという。試合は1―0でコペンハーゲンが勝利。ティップス・ブラデットは右サイ