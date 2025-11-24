G20に出席した高市早苗首相。筆者は「経済対策も内需株にプラス効果がある」と分析する（写真：代表撮影／ロイター／アフロ）前回の「木枯らしは吹いたがAI相場はまだ終わっていない」（11月10日配信）ではAI相場崩壊について書いたが「上昇相場は続く」としたうえで、「もし投資家が終わりを認識するとしたら、それは日経平均株価で言えば10月14日の終値4万6847円を割ったときだ」と結論づけた。なぜ10月23日の日経平均4万8641円