フットワークの軽いあなたですが意外と頑固な面も。今週は柔軟さが幸運を招きます。仕事は特に機敏な対応を心がけて。金運は出入りが激しそう。黒いお財布が財運アップに。恋愛はフレンドリーな人に縁あり。また、最初はピンとこない人でも何度か会うと惹かれていきそう。