美意識に優れリュクスなショッピングなどを楽しめる週。美容運も○。イメチェンも成功します。仕事は集中力に欠けミスしがち。慣れている作業ほど慎重にこなして。恋愛は慎重になり周囲にアドバイスを求め過ぎ素敵なご縁を逃す恐れが。自分の直感を信じ動きましょう。