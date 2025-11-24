思考回路が鈍りがちな週。仕事は、策士的に動き返って面倒を招く気配も。失敗を恐れず大らかなスタンスでこなしましょう。対人面も裏表のない付き合いが開運に。恋愛は週末に素敵な出会いが期待できそう。また、パートナーには依存し過ぎずギブ＆テイクの関係を築くと○。