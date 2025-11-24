スケジュールを詰め込み過ぎトラブルを招く週。仕事は無意識に不誠実な対応を取る恐れが。特に気難しいクライアントとのやり取りは慎重に。金運も旅先などで紛失に気をつけましょう。恋愛は上向き。フランクな集まりやふらっと出向いた場所に素敵な運命が潜んでいそう。