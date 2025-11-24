今週は、胃腸系のトラブルやアレルギー系の病に襲われがち。仕事が順調な人ほど健康管理を抜かりなく。また、シビアな発言で敵を作る恐れも。聞き上手に徹すると○。恋愛は、仕事絡みのシーンに出会いがあります。一見面倒臭そうと思う集まりでも顔を出してみては？