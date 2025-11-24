アピール力が冴える週。人気運も上昇。男女関係なく交友関係が広がります。また、仕事は勝負運に恵まれます。面接やオーディションなど尻込みせずアクティブにチャレンジして。金運も○。審美眼に優れ素敵な掘り出し物を手にできそう。恋愛は理想を求め過ぎて空回りしそう。