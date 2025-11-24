願い事が叶うなどハッピーオーラに包まれる週。仕事は領域以外の作業もスムーズにこなし人望を集めそう。ただ、金運は波乱。見栄を張り浪費しがち。気をつけて。恋愛は知人の紹介やエンタメスポットに出会いが潜んでいます。カップルは相手を褒めるといいムードに。