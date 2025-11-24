将来のビジョンが定まる週。新しいチャレンジに力を貸してくれる仲間も出現します。ただ、健康は低め。週末に疲れがどっと出る恐れが。特に目を酷使しないよう気をつけて。金運は断捨離が財運アップに繋がります。恋愛は自分から動かず周囲のお膳立てで恋が実りそう。