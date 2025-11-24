プライベート運が充実する週。過去に憧れていたことに目を向けることもパワーチャージに。仕事は転職や副業にツキあり。ピンと閃いたことは早めに形にして。恋愛は好きな相手に素直に振る舞えない恐れが。モテるときなので自分を無邪気に表現しないともったいないかも。