ストレスを貯めやすい週。仕事も知らず知らずにオーバーワークに陥り疲れがち。休日はしっかり身体を労わることがミッション。金運は、出し惜しむと運命が下がるので気をつけて。恋愛は週末に素敵な出会いが期待できそう。特に趣味のサークルやイベントなどが狙い目。