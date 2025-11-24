「TOKYO TULIP ROSE」は、2025年11月25日から『アソートギフト クリスマス』をクリスマスシーズン限定で販売する。〈『アソートギフト クリスマス』概要〉【価格】税込2,484円【内容】･チューリップローズ バター×1個･チューリップローズ チーズ×1個･チューリップローズ アップルバターキャラメル×2個･グランチーズショコラサンド×6枚･ピスタチオバターサブレ×2個TOKYO TULIP ROSE『アソートギフト クリスマス』【販売期間】2