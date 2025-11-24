東海高校駅伝大会が２３日、三重県内で行われ、男子は７区間４２・１９５キロ、女子は５区間・２１・０９７５キロで争われた。男女とも東海地区の上位６校、計２４校が出場。各県１位を除く最上位校に与えられる全国大会（１２月２１日・京都）の女子東海地区代表は、１時間１２分１５秒で３位に入った静岡の常葉大菊川がつかんだ。優勝は１時間１０分３３秒の豊川（愛知）。静岡県勢トップは、浜松市立の２位で１時間１２分１０