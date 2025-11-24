23日午前、三重県鈴鹿市の住宅で高齢の夫婦が死亡しているのが見つかり、警察は心中の可能性もあるとみて調べています。警察によりますと、鈴鹿市国府町の住宅で23日午前10時ごろ、両親の様子を見に来た娘(60)から「実家の室内で父母が亡くなっている」と110番通報がありました。死亡していたのは、この家に2人で暮らす無職・生野弘さん(89)と妻の礼子さん(82)で、1階の居間で首を吊った生野さんの近くで、首にロープ