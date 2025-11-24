◆スピードスケート▽Ｗ杯第２戦最終日（２３日、カナダ・カルガリー）女子団体追い抜きが行われ、日本が２分５３秒０８で３位に入った。前週と同じく高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、野明花菜（立大）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）の隊列で臨み、序盤からハイペースを保った。ラスト１周はラップを落としたが、優勝した第１戦に続き、２戦連続で表彰台に立った。男子団体追い抜きで日本は３分４１秒４３で５位だった。男子５０