▼青森県（青森地方気象台・２４日５時）【津軽】くもり【下北】くもり【三八上北】くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・２４日５時）【内陸】くもり【沿岸北部】くもり【沿岸南部】くもり▼宮城県（仙台管区気象台・２４日５時）【東部】くもり時々晴れ【西部】くもり時々晴れ▼秋田県（秋田地方気象台・２４日５時）【沿岸】くもり後時々雨【内陸】くもり後時々雨▼山形県（山形地方気象台・２４日５時）【村山】晴れ後くもり【置賜