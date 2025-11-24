歌手の岡本幸太（３７）が２３日、報知新聞北海道支局を訪れ３枚目シングル「永遠の沼に堕ちたマリオネット」をＰＲ。カップリング曲とジャケット写真が違う２タイプが発売されている。この曲は純烈のリーダー・酒井一圭が作詩を担当した“直球型求愛ラブソング”。「描写が美しく、風景が見える。愛、愛とかキュン、キュンとか擬音を使いながら、リズムに乗せて遊んでいるところもあって、そういうところが気持ち良く聞けるん